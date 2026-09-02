Верховный суд РФ защитил пенсионера, лишившегося квартиры из-за липовой сделки

Верховный суд России защитил 89-летнего жителя Санкт-Петербурга, который лишился единственной квартиры из-за действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Пенсионер узнал о потере права собственности, когда обратился за выпиской из Росреестра. Выяснилось, что ещё в 2007 году квартира была оформлена на других людей по договору купли-продажи. Мужчина заявил, что не продавал недвижимость и не подписывал документы на её отчуждение. Он обратился в суд с требованием признать сделку недействительной. Однако первые три судебные инстанции отказали ему, сославшись на пропуск срока исковой давности.

Верховный суд отменил эти решения и указал, что нижестоящие суды не учли материалы проверки правоохранительных органов, где были установлены признаки мошеннических действий со стороны новых владельцев.

Кроме того, экспертиза подтвердила, что подпись пенсионера в договоре купли-продажи ему не принадлежит. После рассмотрения жалобы дело было направлено на новое рассмотрение.

А ранее Life.ru сообщал, что мошенники используют посуточные квартиры для кражи денег у москвичей. По данным прокуратуры, деньги могут передаваться и внутри арендованных помещений, куда людей направляют под разными предлогами.