100 лет со дня рождения Евстигнеева: Актёр, который мог сыграть даже телефонный справочник

Евгений Евстигнеев мог превращать в искусство практически любую роль — от самодура-короля до профессора Плейшнера и вора Ручечника. К 100-летию со дня рождения актёра вспоминаем его путь в театре и кино, яркие работы и необычные обстоятельства ухода из жизни.

От электромонтёра до звезды «Современника»

Спектакль «На дне» в Московском театре «Современник». Фото © ТАСС / Михаил Строков

Будущая звезда советского театра и кино далеко не сразу выбрал актёрскую профессию. Евстигнеев учился на электромонтёра, а свободное время посвящал джазу.

Музыкальные способности артиста были впечатляющими. Он обладал абсолютным слухом, играл на гитаре и барабанах, а ритм мог отбивать практически любым предметом.

Однажды в телепрограмме «Вокруг смеха» Евстигнеев вместе с Петром Тодоровским устроил настоящий джазовый номер. Пока Тодоровский играл на гитаре, актёр отбивал ритм вилками.

После Горьковского театрального техникума Евстигнеев поступил в Школу-студию МХАТ. Позже он оказался в труппе «Современника», созданного Олегом Ефремовым, где вместе с ним работали Олег Табаков, Игорь Кваша и другие известные артисты.

«Голый король» и путь в кино

Фото © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Одной из первых больших театральных удач Евстигнеева стал спектакль «Голый король» по пьесе Евгения Шварца. Актёр сыграл правителя-самодура, чья нелепость и амбициозность неизменно вызывали смех у зрителей.

В кино Евстигнеев дебютировал в картине «Поединок» (1957), где он сыграл капитана Петерсона. Затем появились роли, которые сделали актёра всенародно известным. В «Золотом телёнке» он сыграл миллионера Корейко, составив яркий дуэт с Остапом Бендером в исполнении Сергея Юрского. Также он появился в картине Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Его директор пионерского лагеря Дынин одновременно выглядел самоуверенным начальником и человеком, зависимым от вышестоящего руководства.

Зрители особенно запомнили и профессора Плейшнера из «Семнадцати мгновений весны». Несмотря на трагическую судьбу героя, Евстигнеев сумел сделать его живым, искренним и по-своему обаятельным.

В «Месте встречи изменить нельзя» актёр сыграл вора Ручечника. Для этой роли он самостоятельно придумал образ, костюм и манеру поведения, практически создав персонажа без дополнительных указаний режиссёра.

Личная жизнь

Евгений Евстигнеев и Галина Волчек в спектакле «Голый король». Фото © kulturologia

Личная жизнь Евстигнеева была тесно связана с театром. Его первой женой стала Галина Волчек, с которой он познакомился во время учёбы в Школе-студии МХАТ. Вместе они стояли у истоков «Современника», а в браке родился сын Денис.

Евгений Евстигнеев с двухлетним сыном Денисом. Фото © РИА Новости / А. Жигайлов

Второй супругой актёра была Лилия Журкина, также работавшая в «Современнике». В семье родилась дочь Мария. Позже у Журкиной появились серьёзные проблемы со здоровьем, а её смерть стала для Евстигнеева тяжёлым потрясением.

Последней женой артиста стала его студентка Ирина Цывина. Их разделяло почти 37 лет, однако Цывина вспоминала Евстигнеева как внимательного и чуткого человека, который умел поддержать близких.

Последняя роль

Фото © ТАСС / Василий Егоров / Фотохроника ТАСС

Одной из последних крупных работ Евстигнеева стала роль Глова-старшего в спектакле «Игроки-XXI» Сергея Юрского. Вместе с ним на сцену выходили Леонид Филатов, Александр Калягин и Вячеслав Невинный.

Когда актёру потребовалась операция на сердце, он сообщил коллегам, что ненадолго прервёт работу и вскоре вернётся. Евстигнеев рассчитывал продолжить выступления после лечения.

Перед операцией врачи рассказали артисту о предстоящей процедуре и медицинских подробностях. В частности, ему объяснили, что во время вмешательства сердце на определённое время остановят.

После этих слов у Евстигнеева произошёл сердечный приступ. Врачи не смогли его спасти.

Актёр ушёл из жизни 4 марта 1992 года, однако его роли продолжают жить в советском и российском кино. Сегодня память о Евстигнееве сохраняют не только фильмы и театральные постановки, но и памятники в Нижнем Новгороде, а также театральное училище, которое носит его имя.