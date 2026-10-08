Евгению Евстигнееву — 100: от заводского слесаря до профессора Преображенского Оглавление Биография Евгения Евстигнеева: от заводского цеха до сцены «Современник» и МХАТ: театральные роли Главные фильмы Евгения Евстигнеева Профессор Плейшнер, «Семнадцать мгновений весны» Профессор Преображенский, «Собачье сердце» Личная жизнь: три брака и дети Последние годы и смерть в Лондоне Память: 100 лет со дня рождения Частые вопросы Слесарь с горьковского завода «Красная Этна» без экзаменов попал в театральное училище, а спустя четыре десятилетия сыграл профессора Преображенского. 9 октября Евгению Евстигнееву исполнилось бы 100 лет. Life.ru вспоминает путь великого актёра. Евгений Евстигнеев — 100 лет: биография, фильмы и личная жизнь. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

9 октября 2026 года Евгению Евстигнееву исполнилось бы 100 лет. Актёр родился в Нижнем Новгороде в 1926 году, а умер 4 марта 1992 года в Лондоне. Между этими датами уместились заводской цех, джаз-оркестр, провинциальная сцена, «Современник», МХАТ и больше сотни ролей в кино. Мы восстановили путь Евгения Евстигнеева по этапам: от слесарного цеха на заводе «Красная Этна» до роли профессора Преображенского. В конце собрали ответы на главные вопросы о нём.

Биография Евгения Евстигнеева: от заводского цеха до сцены

Биография Евгения Евстигнеева: от завода до театральной сцены. Фото © VK / Советские фильмы

Евгений Александрович Евстигнеев появился на свет 9 октября 1926 года в рабочей нижегородской семье. Отец Александр Михайлович был металлургом и умер, когда сыну исполнилось шесть лет. Мать Мария Ивановна работала фрезеровщицей и позже вышла замуж второй раз. Отчима не стало, когда Евгению было 17 лет, и семья осталась почти без опоры. Учёбу в техникуме пришлось бросить: с 1943 по 1947 год юноша работал слесарем на горьковском заводе «Красная Этна» и помогал матери.

Вечерами Евгений Евстигнеев играл на ударных в самодеятельном заводском джаз-оркестре, который выступал в городском кинотеатре. Там его и заметил директор Горьковского театрального училища Виталий Лебский. В 1947 году слесаря с семилеткой приняли на курс без экзаменов, хотя учебный год уже начался. В 1951-м Евстигнеев получил диплом и уехал во Владимирский драматический театр. За три года там он сыграл Шванди в «Любови Яровой» и Меркуцио в «Ромео и Джульетте».

В 1954 году молодого провинциального актёра Евгения Евстигнеева взяли в Школу-студию МХАТ сразу на третий курс, к Павлу Массальскому. Его однокурсниками стали Татьяна Доронина, Олег Басилашвили и Михаил Козаков. Диплом столичной школы актёр получил в 1956 году, когда ему было уже под тридцать. Ещё студентом он вместе с Олегом Ефремовым и однокурсниками создавал Студию молодых актёров. Из неё вскоре вырос театр «Современник», а Евстигнеев вошёл в число его основателей.

«Современник» и МХАТ: театральные роли

Евгений Евстигнеев в «Современнике» и МХАТе. Фото © ТАСС / Василий Егоров

В первом спектакле «Современника» «Вечно живые» Евгений Евстигнеев сыграл Чернова. Настоящую славу принесла роль Короля в спектакле «Голый король» 1960 года по пьесе Евгения Шварца. Потом зрители увидели Мединского в «Старшей сестре», Луначарского в «Большевиках» и Сатина в спектакле «На дне» Галины Волчек. Последней работой Евгения Евстигнеева в этом театре стал доктор Дорн в «Чайке». В «Современнике» Евстигнеев прослужил до 1971 года и сыграл два с половиной десятка ролей.

В 1970 году Олег Ефремов возглавил МХАТ, а в 1971-м Евгений Евстигнеев перешёл туда вслед за ним. «Актёру очень трудно найти своего режиссёра, а когда уже нашёл — не хочется его терять», — объяснял актёр в одном из интервью. Во МХАТе Евстигнеев сыграл сталевара Хромова и получил за него Государственную премию СССР. Затем были Чебутыкин в «Трёх сёстрах» и Серебряков в «Дяде Ване». С 1977 года он учил студентов как профессор Школы-студии, а в 1983-м стал народным артистом СССР.

Главные фильмы Евгения Евстигнеева

Главные фильмы и роли Евгения Евстигнеева. Фото © «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», режиссёр Элем Климов, сценаристы Семён Лунгин, Илья Нусинов

В кино Евгений Евстигнеев дебютировал в 1957 году капитаном Петерсоном в «Поединке», но всесоюзную известность ему принёс товарищ Дынин. Это была комедия Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Фильм вышел в 1964 году, когда актёру исполнилось 38 лет. Дальше режиссёры звали Евгения Евстигнеева на самые разные роли: от подпольного миллионера до отца джазмена. Эльдар Рязанов, например, снимал Евстигнеева в трёх своих картинах подряд.

Профессор Плейшнер, «Семнадцать мгновений весны»

Евстигнеев в роли профессора Плейшнера. Фото © «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семенов

Роль профессора Плейшнера в многосерийном фильме Татьяны Лиозновой небольшая, но зрители запомнили её навсегда. Евгений Евстигнеев сыграл тихого учёного, который после концлагеря попадает в весеннюю Швейцарию и пьянеет от свободы. Он не замечает цветок на подоконнике явки и идёт прямо в ловушку гестапо. Сцена в Берне с весенними улицами и раскрытым окном стала одной из самых пронзительных во всём сериале. Позже этот образ так прирос к актёру, что даже помешал ему на съёмках «Собачьего сердца».

Профессор Преображенский, «Собачье сердце»

Евгений Евстигнеев в роли профессора Преображенского. Фото © «Собачье сердце», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Наталия Бортко, Михаил Булгаков

На роль Преображенского Владимир Бортко пробовал также Леонида Броневого и Юрия Яковлева, но выбрал Евгения Евстигнеева. Однако первые дубли не получились: вместо светила медицины в кадре снова появлялся Плейшнер. Режиссёр нашёл точный ключ: «Не надо играть Плейшнера! Надо играть Менделеева!» Об этой и других историях со съёмок мы писали в материале о 9 секретах фильма «Собачье сердце». За роль профессора Евгений Евстигнеев в 1990 году получил Государственную премию РСФСР.

Фильм вышел в 1988 году, через два года после смерти второй жены Евгения Евстигнеева, и работа помогла ему пережить тяжёлое время. Профессор Преображенский получился барином старой школы: ироничным, язвительным и обаятельным. Евстигнеев играл его без нажима, на полутонах, и каждая реплика сразу уходила в народ. Даже те, кто не читал Булгакова, знают, что нельзя читать советских газет перед обедом. Самые известные реплики профессора и Шарикова мы собрали в подборке 20 фраз из «Собачьего сердца».

Личная жизнь: три брака и дети

Жёны и дети Евгения Евстигнеева. Фото © rustars, © РИА Новости / А. Жигайлов

С Галиной Волчек Евгений Евстигнеев познакомился во время учёбы в Школе-студии МХАТ. Позже они много лет вместе работали в «Современнике», где Волчек со временем стала главным режиссёром. В 1961 году у молодых актёров родился сын Денис, а в 1964 году брак распался. Годы спустя Галина Волчек вспоминала о бывшем муже: «Евгений Евстигнеев мог играть всё! Не только комедию». Сын Денис Евстигнеев окончил ВГИК, стал известным оператором, а потом режиссёром и продюсером.

Вторая жена, актриса Лилия Журкина, тоже служила в «Современнике». Евгений Евстигнеев женился на ней в 1966 году, а в 1968-м у них родилась дочь Мария. Мария Селянская выбрала профессию родителей и стала актрисой «Современника». Именно она рассказывала, что отец умел играть на балалайке и гитаре. Супруги прожили вместе около двадцати лет и вырастили дочь в театральной среде. Лилия Журкина умерла в 1986 году, ей было всего 48 лет, и Евгений Александрович очень тяжело пережил эту потерю.

Третьей женой Евгения Евстигнеева стала его бывшая студентка из Школы-студии МХАТ, актриса Ирина Цывина. Евгений Александрович и Ирина поженились в 1986 году и прожили вместе до последних дней актёра. Ирина Цывина была рядом с мужем и в марте 1992 года, когда он улетел на операцию в Лондон. Позже она собрала книгу воспоминаний коллег и друзей «Я жив…», которая вышла уже после его смерти. Ирина Цывина умерла в 2019 году. Профессию деда выбрала и внучка актёра Софья Евстигнеева.

Последние годы и смерть в Лондоне

Последние годы Евгения Евстигнеева и смерть в Лондоне. Фото © РИА Новости / Рыбаков

В 1980-е Евгений Евстигнеев перенёс два инфаркта. В 1988 году из-за болезни сердца он перешёл во МХАТе на разовые выступления и продолжал играть прежние роли. В 1990-м актёр за пять дней ввёлся в роль Фирса в «Вишнёвом саде», а в 1992-м сыграл Глова у Сергея Юрского. 1 марта 1992 года он вышел на сцену в последний раз. 2 марта он прилетел в Лондон на операцию, а 4 марта во время обследования его сердце остановилось. Евгения Евстигнеева похоронили 9 марта на Новодевичьем кладбище.

Память: 100 лет со дня рождения

100 лет Евгению Евстигнееву: память об актёре. Фото © ТАСС / Оксана Король/Бизнес Online

Евгения Евстигнеева в Нижнем Новгороде до сих пор помнят как своего земляка. С 2003 года его имя носит Нижегородское театральное училище, а в 2006 году на Театральной площади поставили памятник работы Владимира Полянского. К столетию артиста готовят сразу две большие выставки. Музей МХАТ 12 октября откроет в МХТ имени Чехова экспозицию «Евгений Евстигнеев. Талант без лишних слов». В Нижегородском художественном музее с 18 октября будет работать выставка «Искусство быть настоящим».

Евгений Евстигнеев сам признавался: «В театре я родился, в театре сформировался». Слесарь из Горького прошёл путь от заводского джаз-оркестра до профессорской кафедры и сыграл десятки непохожих друг на друга героев. Миллионерами, профессорами, жуликами и учёными его герои становились одинаково легко, а зрители верили каждому из них. Его фильмы и сегодня собирают у экрана сразу несколько поколений. Другие памятные даты советского кино ищите в разделе «Юбилеи и памятные даты СССР».

Частые вопросы

Главные вопросы о Евгении Евстигнееве. Фото © «Старики-разбойники», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Биография Евгения Евстигнеева до сих пор вызывает у зрителей много вопросов. Мы собрали самые частые и коротко ответили на каждый. Сколько лет было бы Евгению Евстигнееву в 2026 году? Актёр родился 9 октября 1926 года, поэтому в 2026 году ему исполнилось бы 100 лет.

Актёр родился 9 октября 1926 года, поэтому в 2026 году ему исполнилось бы 100 лет. Где родился Евгений Евстигнеев? В Нижнем Новгороде. С 1932 по 1990 год город назывался Горьким, отсюда и «слесарь из Горького».

В Нижнем Новгороде. С 1932 по 1990 год город назывался Горьким, отсюда и «слесарь из Горького». Кто жёны и дети Евгения Евстигнеева? Актёр был женат на Галине Волчек, Лилии Журкиной и Ирине Цывиной. От первого брака у него сын Денис, режиссёр и оператор, от второго дочь Мария Селянская, актриса.

Актёр был женат на Галине Волчек, Лилии Журкиной и Ирине Цывиной. От первого брака у него сын Денис, режиссёр и оператор, от второго дочь Мария Селянская, актриса. От чего умер Евгений Евстигнеев и где он похоронен? Актёр умер 4 марта 1992 года в Лондоне от остановки сердца перед плановой операцией. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Авторы Сергей Трофимов