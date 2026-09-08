100 млн рублей и 620 гостей: Сын миллиардера устроил «свадьбу года» в Нальчике

В Нальчике прошла масштабная свадьба сына миллиардера Арсена Канокова, на которую, по данным Mash, потратили более 100 млн рублей. Праздник собрал 620 гостей, а после публикации первых кадров молодожёны Альберт и Лилия закрыли комментарии в соцсетях.

Сын Арсена Канокова сыграл свадьбу в Нальчике за более чем 100 млн рублей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ albertkanokov

Для торжества арендовали резиденцию Ridada площадью около 2000 квадратных метров, однако места оказалось недостаточно. Дополнительно на территории установили шатёр, а подготовка площадки заняла две недели. Стоимость аренды оценивалась примерно в 100 тысяч рублей в сутки, то есть только за площадку пришлось заплатить не менее 1,5 млн рублей. Часть мебели привезли самостоятельно, а пол для конструкции собирали на месте.

Самой крупной статьёй расходов стал декор — около 50 млн рублей. Пространство практически полностью украсили живыми цветами, а 40-метровую дорожку оформили целиком. На один праздничный стол при этом приходилось примерно по 80 тысяч рублей. Ещё более 8 млн рублей ушло на ресторанное меню. Гостям подготовили блюда с дорогими сортами рыбы и мяса, закуски и элитный алкоголь. Отдельно около 2 млн рублей заплатили за VIP-сервис: за каждой компанией гостей закрепили собственного официанта.

За фото и видео отвечали пять фотографов, каждому помогал ассистент. Работа одного специалиста обходилась в сумму от 100 до 170 тысяч рублей. Музыкальная программа также потребовала серьёзных вложений — на артистов потратили свыше 20 млн рублей. Перед гостями выступили Navai, Анна Асти, Магамет Дзыбов и национальные исполнители.

Девушкам среди приглашённых подготовили подарочные наборы Dolce & Gabbana. Друзья преподнесли молодожёнам салют, а многометровый полукруглый торт украсили большим количеством малины. Организаторы дополнительно получили 10% от общей стоимости подготовки торжества. Спустя несколько часов после появления публикаций комментарии в соцсетях закрыли. Как сообщается, молодожёны не захотели сталкиваться с негативными высказываниями о празднике, стоимость которого оказалась почти вдвое выше расходов на свадьбу Иды Галич.

Ранее стало известно, что главной статьёй расходов на свадьбе Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова стала еда. При выборе меню пара решила сделать акцент не на количестве блюд, а на их качестве и изысканности. По словам Медведевой, на некоторых национальных свадьбах принято подавать много еды, крепкий алкоголь и пиво, однако молодожёны выбрали другой подход.