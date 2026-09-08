Свадьба станет дороже: Сколько будут стоить обручальные кольца в России в 2027 году

Стоимость обручальных и помолвочных колец в России в 2027 году может вырасти минимум на 10–15%. Такой прогноз приводит Telegram-канал Mash.

По его данным, сейчас пара обручальных колец в среднем обходится примерно в 80 тысяч рублей. После Нового года аналогичная покупка может стоить уже около 92 тысяч.

Одной из причин возможного роста цен канал называет изменения в регулировании золотодобычи. С 1 сентября 2026 года для россыпных месторождений драгоценных металлов ограничили прежний заявительный порядок получения участков для геологического изучения. Mash предполагает, что новые требования могут повлиять на предложение сырья, однако само сокращение объёмов добычи пока является прогнозом.

Дополнительным фактором канал называет повышение НДС с 20% до 22%. При этом новая ставка действует ещё с 1 января 2026 года и распространяется не только на ювелирную отрасль, а на большинство облагаемых НДС товаров и услуг.

По оценке Mash, доля золота в конечной стоимости кольца может достигать 80%. Поэтому сильнее изменение цены металла способно отразиться на обручальных и помолвочных украшениях, особенно изделиях высокой пробы.

Отдельные правила с 1 сентября коснулись и камней. Теперь бриллиантами в России разрешено называть только огранённые алмазы природного происхождения. Для выращенных камней используется обозначение «огранённый синтетический алмаз».

Ранее сообщалось, что синтетические бриллианты стремительно набирают популярность в США, их доля в помолвочных кольцах уже превысила 60 процентов. По его словам, меняется сама модель потребления ювелирных изделий. Раньше бриллиантовое кольцо воспринималось преимущественно как подарок мужчины женщине. Доступность выращенных в лаборатории камней позволила покупательницам чаще приобретать такие украшения для себя.