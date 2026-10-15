$100 тысяч не убедили: Губин отказался возвращаться на сцену из-за проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин отказался выступать на новогоднем корпоративе за 100 тысяч долларов из-за проблем со здоровьем. Как сообщает Mash, артист страдает от болей в спине и ногах, а также жалуется на ухудшение голоса, поэтому считает, что пока не может выходить на сцену за такой гонорар.

Губин отказался от новогоднего концерта из-за болей и ухудшения голоса. Видео © Telegram / Mash

По словам музыканта, состояние позвоночника отражается на работе грудного резонатора и мешает нормально петь. Недавно Губин потратил 36 тысяч рублей на медицинское обследование, включая анализы на онкомаркеры и гепатиты B и C. При этом, как утверждает исполнитель, врачи не обнаружили серьёзных отклонений.

Сейчас артист живёт за пределами Москвы и старается поддерживать физическую форму. Пять раз в неделю он занимается спортом: ходит с утяжелителями, проплывает по километру и проводит до двух часов за греблей. Вместе с тем Губин признался, что не посещает тренажёрный зал и еженедельно употребляет алкоголь.

В личной жизни певца тоже есть перемены. По его словам, уже три года он ухаживает за девушкой, общение с которой приносит ему радость. Музыкант признался, что с нетерпением ждёт каждого её звонка.

Несмотря на длительный перерыв в концертной деятельности, Губин не исключает возвращения к выступлениям. Всё будет зависеть от самочувствия. Пока исполнитель продолжает сочинять композиции для молодых артистов, хотя его новые работы, по собственному признанию, ещё не нашли спроса.

Недавно певец также заключил первый рекламный контракт. Среди современных музыкальных произведений он выделил песню «Бобр», известную по строчке «Сидим с бобром за столом».

Кроме того, Губин выразил недоумение из-за отсутствия у него звания народного артиста. В качестве примера он привёл Наташу Королёву, которая, по его словам, такое звание получила.

Ранее Life.ru сообщал о неожиданном появлении Андрея Губина на праздновании 30-летия музыкального лейбла «Первое Музыкальное». Выход артиста в свет после продолжительного перерыва привлёк внимание коллег. На мероприятии певец также рассказал о расставании с возлюбленной и желании наладить личную жизнь, однако признался, что пока намерен сосредоточиться на здоровье.