«Разные величины»: Губин померился «заслуженностью» с Королёвой и сравнил себя с Тиной Тёрнер

Певец Андрей Губин признался, что не отказался бы от звания заслуженного артиста России, поскольку считает свой вклад в отечественную эстраду достаточно весомым. При этом музыкант подчеркнул, что не завидует коллегам, уже получившим государственные награды. Об этом он рассказал НСН.

В качестве примера музыкант привёл Наташу Королёву, которой почётное звание присвоили много лет назад. Губин отметил, что они занимают совершенно разные места в музыкальной индустрии, напомнив о количестве написанных им композиций.

«Наташа Королёва и Андрей Губин это всё-таки разные величины. Я песен написал столько, но у меня никакой зависти по этому поводу нет, потому что у меня вся жизнь как на сцене, я чувствую к себе довольно большое внимание», — сказал он.

По словам артиста, отсутствие официального признания никак не отражается на его самоощущении. Певец не считает государственные регалии главным показателем успеха. В подтверждение своей позиции Губин вспомнил легендарную Тину Тёрнер, чья мировая известность не зависела от подобных почётных званий.

Кроме того, исполнитель пожаловался на распространение недостоверной информации о себе. Он заверил, что остаётся обычным человеком и не стремится демонстрировать особый статус. Например, Губин до сих пор самостоятельно ходит за покупками в магазин, где его узнают окружающие.

Ранее Life.ru сообщал о неожиданном появлении Андрея Губина на праздновании 30-летия музыкального лейбла «Первое Музыкальное». Выход артиста в свет после продолжительного перерыва привлёк внимание коллег. На мероприятии певец также рассказал о расставании с возлюбленной и желании наладить личную жизнь, однако признался, что пока намерен сосредоточиться на здоровье.