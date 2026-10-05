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Опубликовано 5 октября, 15:10

Солист группы Hi-Fi Пронькин странно отреагировал на выход Губина в свет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timofeypronkin, ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timofeypronkin, ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Появление певца Андрея Губина на светском мероприятии после долгого перерыва не удивило участника группы Hi-Fi Тимофея Пронькина. Артист объяснил свою реакцию значимостью события: музыканты собрались на праздновании 30-летия лейбла «Первое Музыкальное».

Солист группы Hi-Fi Пронькин не удивился выходу Губина в свет. Видео © Пятый канал

По его мнению, такой юбилей должны были посетить многие легендарные исполнители. Певец упомянул даже покойного Юрия Шатунова.

«На день рождения ПМИ, простите, и Шатунов должен был прийти. Это великое мероприятие», — заявил собеседник Пятого канала.

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Кстати, Андрей Губин на том же вечере рассказал о расставании и планах на личную жизнь. Исполнитель признался, что сейчас один и хотел бы встретить девушку, однако прежде намерен заняться здоровьем.

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