«Пока песни живут»: Почему Юра Шатунов не теряет народную любовь даже после смерти

6 сентября Юрию Шатунову исполнилось бы 53 года. Песни солиста «Ласкового мая» приобрели особый статус у отечественного слушателя, хотя он не владел особым вокалом и не имел музыкального образования. Тем не менее, звезде удалось тронуть струны души миллионов людей, уверен музыкальный критик Павел Рудченко.

По его словам, слушая композиции в исполнении Шатунова, хочется сопереживать вместе с ним тем историям, которые рассказываются в песнях. Именно эта особенность дала исполнителю такой небывалый успех. После смерти Шатунова количество фанатов не уменьшилось, потому что он понятным для людей парнем.

«И пока песни живут, Юра Шатунов живёт вместе с ними», — подчеркнул продюсер в беседе с 360.ru.

Ранее вдова Юрия Шатунова Светлана получила исключительные права на товарный знак «Ласковый май». Регистрация бренда будет действовать до 18 октября 2034 года.