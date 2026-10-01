«Слишком сильно заколдован»: Андрей Губин ответил, вылечит ли его новая любовь

Певец Андрей Губин намерен наладить личную жизнь в ближайший год. О своих планах он рассказал журналистам на праздновании 30-летия лейбла «Первое музыкальное», сообщает Super.

Андрей Губин рассказал о расставании и планах наладить личную жизнь. Видео © Telegram / Super.ru

По словам артиста, сейчас он не состоит в отношениях и хотел бы познакомиться с симпатичной девушкой. Отвечая на вопрос о личной жизни, Губин упомянул расставание, которое произошло год назад.

«Сложный вопрос (о личной жизни — Прим. Life.ru). Машину купил, и меня бросили. Год назад», — сказал певец.

При этом в первую очередь музыкант собирается заняться здоровьем. Он напомнил, что серьёзно болен, и пояснил, что пока не готов сосредоточиться на поиске отношений.

Ранее сообщалось, что Николай Басков связал своё решение оставаться холостяком с личными обстоятельствами, которые почти 25 лет причиняют ему боль. Певец не стал раскрывать подробности, но выразил уверенность, что со временем публика поймёт его причины. Эти трудности он считает испытанием, которое ему предстоит преодолеть. Несмотря на них, Басков надеется встретить спутницу жизни и жениться. Он также призвал людей в похожей ситуации не терять надежду.