Сарик Андреасян подарит Лизе Моряк автомобиль в честь рождения третьего ребёнка

Актриса Елизавета Моряк станет обладательницей нового автомобиля, такой подарок за рождение сына готовит ей супруг, режиссёр Сарик Андреасян. Артистка намекнула на презент в беседе с Пятым каналом.

По словам звезды, её муж прекрасно понимает значимость события и считает, что появление на свет наследника нельзя оставлять без особого подарка. Сама артистка предпочла сохранить интригу и не раскрывать всех деталей предстоящей покупки.

Сарик Андреасян подарит Лизе Моряк авто. Видео © Пятый канал

«Я могу сказать, что это что-то на колёсах. Но я ничего не буду раскрывать», — призналась Моряк.

У звёздной пары трое общих детей: дочери Элизабет и Шарлиз, родившиеся в 2023 и 2025 годах, и сын Эдмон, появившийся на свет в сентябре 2026-го. Также у режиссёра есть двое сыновей от первого брака с журналисткой Алёной Тимченко — Марк и Мартин, родившиеся в 2013 и 2017 годах.

Ранее Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали многодетными родителями. Мальчик появился на свет 3 сентября в 22:34. Звёздная пара успешно совмещает карьеру с воспитанием большой семьи.