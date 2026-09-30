«Испытание, которое я должен преодолеть»: Басков раскрыл, почему остаётся холостяком

Николай Басков почти 25 лет испытывает боль, которая мешает ему жениться. Об этом артист рассказал kp.ru, но причину не назвал. По его словам, время всё расставит на места.

Певец признался, что не может жениться из-за непростых жизненных ситуаций. Он уверен: когда-нибудь люди поймут, почему он до сих пор холостяк. Пока подробностей он не раскрывает.

«Придёт время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился», — пояснил артист.

Басков добавил, что у каждого есть определённые сложности. Он также отметил, что многие мечтают о детях и о человеке, с которым хорошо и физически, и эмоционально. Но в его случае есть нюансы. Их артист называет испытанием, которое должен преодолеть.

По словам Баскова, обстоятельства вызывают у него боль, которую он носит почти четверть века. Певец надеется встретить свою судьбу и жениться. Он также хочет, чтобы люди в похожей ситуации не опускали руки.

Кстати, ранее Николай Басков рассказал поклонникам о непростом периоде в жизни. Артист признался, что работа и выступления помогают ему справляться с душевной болью, а зрители заполняют внутреннюю пустоту и дают стимул выходить на сцену.