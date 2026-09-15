«Боль живёт в моём сердце»: Грустный Басков записал душераздирающее видеообращение

Николай Басков после концерта в Твери неожиданно рассказал поклонникам, что переживает непростой период. Причину артист раскрывать пока не стал, однако признался, что справляться с внутренними переживаниями ему помогают работа и сцена. Эмоциональное обращение певец опубликовал в соцсетях.

Басков признался, что переживает тяжёлый период и спасается сценой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaibaskov

По словам Баскова, он практически зависим от сцены, но именно она одновременно становится для него спасением.

«Для меня есть сцена, работа, от которой я абсолютно зависим. И в то же время это меня спасает. Спасает от... определённой боли, которая живёт в моем сердце», — признался артист.

О том, что именно стало причиной этих переживаний, певец говорить не готов. Он лишь допустил, что однажды всё-таки расскажет об этом поклонникам.

«Вы спасаете меня. Вы помогаете мне. Вы мой стимул, моя любовь, мои эмоции, мое здоровье. Вы мои дорогие поклонники, мои зрители. И именно вы заполняете огромную пустоту, которая живет внутри меня», — сказал Басков.

Накануне артист выступил в Твери и после концерта отдельно поблагодарил город и публику.

Ранее Life.ru рассказывал о предстоящих юбилейных концертах Николая Баскова. Два сольных выступления артиста запланированы на 15 и 16 октября, а их потенциальные кассовые сборы при полной продаже билетов оценивали почти в 53 млн рублей.