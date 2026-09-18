Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 07:12

«Фанаты забудут и не простят»: Почему Николай Басков разоткровенничался о душевной боли

Психоаналитик Смолярчук: Признание Баскова о душевной боли адресовано фанатам

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Откровенный разговор о личной боли позволяет Николаю Баскову сократить дистанцию с поклонниками. Такую оценку обращению певца дала директор психоаналитик Ирина Смолярчук. По её мнению, артист оказался в зависимости от собственного таланта и успеха.

Умение зарабатывать творчеством и добиваться признания делает публичного человека заложником достигнутого, а жёсткая конкуренция в шоу-бизнесе не позволяет расслабиться. Сдержанную откровенность можно считать беспроигрышным способом общения с аудиторией.

«Коля рыдал»: Солист группы «Инь-Ян» раскрыл причину подавленности Баскова
«Коля рыдал»: Солист группы «Инь-Ян» раскрыл причину подавленности Баскова

«Когда ты узнаваем, востребован, казалось бы, настало время отпустить дела. Но публичный человек знает, что стоит оступиться, опозориться, быть нерадушным, исчезнуть, как фанаты забудут и не простят», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

Людям близки искренность и теплота, а переживания, о которых говорит музыкант, знакомы многим независимо от достатка, семейного положения и наличия детей. Рассказывая о них, звезда показывает уязвимость и становится понятнее поклонникам.

Такая открытость располагает к более бережному отношению. При этом специалист не стала утверждать, что знает истинный мотив обращения. Было ли оно искренним признанием или частью пиара, известно только самому Баскову.

«Попросил для вас чудес»: Басков рассказал, о чём помолился у мощей в Москве
«Попросил для вас чудес»: Басков рассказал, о чём помолился у мощей в Москве

Напомним, ранее Николай Басков рассказал поклонникам о непростом периоде в жизни. Певец признался, что работа и выступления помогают ему справляться с душевной болью, а зрители заполняют внутреннюю пустоту и дают стимул выходить на сцену.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Николай Басков
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar