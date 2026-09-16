«Коля рыдал»: Солист группы «Инь-Ян» раскрыл причину подавленности Баскова

Депрессивные мысли народного артиста России Николая Баскова связаны с космическими циклами и естественными природными процессами, полагает солист группы «Инь-Ян» Артём Иванов.

Артём Иванов объяснил эмоции Николая Баскова. Видео © Пятый канал

«Коля рыдал сегодня. Мне кажется, это связано с какими-то циклами. Всё-таки мы все люди, мы отдаляемся от Солнца. Земля отдаляется от Солнца в этот момент», — объяснил состояние коллеги собеседник Пятого канала.

По мнению музыканта, все люди подвержены влиянию природных ритмов, и отдаление Земли от Солнца в текущий период может вызывать нехватку тепла и эмоциональные перепады даже у тех, кто находится в жарких странах.

Напомним, ранее грустный Николай Басков записал душераздирающее видео, где неожиданно рассказал поклонникам о непростом периоде в жизни. Причину своего состояния артист раскрывать не стал.