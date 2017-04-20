"Формула-1" в Сочи пройдёт в красно-белых цветах в честь "Спартака"

Многолетний спонсор "Спартака", недавно подписавший контракт и с Гран-при России "Формулы-1", решил порадовать болельщиков московского клуба и предложил использовать его цвета на гоночном уик-энде в честь юбилея команды.

В частности, грид-гёрлз будут одеты в наряды красного и белого цветов. Все одеяния были разработаны российскими специалистами.

Гран-при России пройдёт с 27 по 30 апреля в Сочи. Перед четвёртым этапом чемпионата в общем зачёте лидирует Себастьян Феттель с 68 очками, второй — Льюис Хэмилтон с 61 очком.

Что интересно, в одно время с гонкой "Спартак" будет играть в главном дерби чемпионата России по футболу с ЦСКА.