"Формула-1" в Сочи. Феттель лучший в квалификации, Квят — 13-й
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
На "Сочи-Автодроме" завершился квалификационный заезд, где оба пилота Ferrari заняли первые места на старте, обойдя Mercedes.
Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию, а его напарник по команде Кими Райкконен стал вторым. Лидеры последних лет из Mercedes заняли третье и четвертое места. Примечательно, что трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон уступил дебютанту, занявшему место Нико Росберга, Валттери Боттасу.
Россиянин Даниил Квят, демонстрирующий по ходу гонки неплохой результат, в итоге стал лишь 13-м, проиграв 12 месту всего 0,004 секунды. Отметим, что Ferrari впервые с Гран-при Франции 2008 года завоевала первый ряд на старте.
Напомним, что главная гонка Гран-при России состоится завтра, 30 апреля, в Сочи, в 15:00 по московскому времени.