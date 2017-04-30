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Регион
Опубликовано 30 апреля 2017, 14:22

Хэмилтон из Сочи: Мои друзья Кличко и Джошуа провели великолепный бой

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Британский пилот из Mercedes в ночь перед главной гонкой российского этапа "Формулы-1" посмотрел боксёрский поединок Кличко — Джошуа.

— Хороши были оба: и Энтони, и Владимир. Но особые поздравления Джошуа как моему земляку! Великий бой, — написал в своём "инстаграме" Льюис Хэмилтон.

Ранее на пресс-конференции в Сочи трёхкратный чемпион мира отметил, что и Кличко, и Джошуа являются его близкими друзьями.

Напомним, что британский боксёр Энтони Джошуа в 11-м раунде нокаутировал украинца Владимира Кличко и отстоял свой титул чемпиона IBF, завоевав пояс суперчемпиона WBA в супертяжёлом весе.

Основная гонка Гран-при России начнётся сегодня в 15:00 по московскому времени на трассе "Сочи-Автодром".

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Галина Глазко
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