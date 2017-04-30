Хэмилтон из Сочи: Мои друзья Кличко и Джошуа провели великолепный бой
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Британский пилот из Mercedes в ночь перед главной гонкой российского этапа "Формулы-1" посмотрел боксёрский поединок Кличко — Джошуа.
— Хороши были оба: и Энтони, и Владимир. Но особые поздравления Джошуа как моему земляку! Великий бой, — написал в своём "инстаграме" Льюис Хэмилтон.
Ранее на пресс-конференции в Сочи трёхкратный чемпион мира отметил, что и Кличко, и Джошуа являются его близкими друзьями.
Напомним, что британский боксёр Энтони Джошуа в 11-м раунде нокаутировал украинца Владимира Кличко и отстоял свой титул чемпиона IBF, завоевав пояс суперчемпиона WBA в супертяжёлом весе.
Основная гонка Гран-при России начнётся сегодня в 15:00 по московскому времени на трассе "Сочи-Автодром".