Гран-при Испании: Хэмилтон лучший на первой тренировке, Квят — 15-й

На автодроме "Каталунья" завершилась первая свободная практика, где лучшими стали пилоты Mercedes.

В Барселоне начался гоночный уик-энд. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из Mercedes показали лучшее время, следом идут гонщики из Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель.

К сожалению, российский пилот Toro Rosso Даниил Квят по итогам первой практики стал лишь 15-м.