Гран-при Испании: Хэмилтон лучший на первой тренировке, Квят — 15-й
Фото: REUTERS/Albert Gea
На автодроме "Каталунья" завершилась первая свободная практика, где лучшими стали пилоты Mercedes.
В Барселоне начался гоночный уик-энд. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из Mercedes показали лучшее время, следом идут гонщики из Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель.
К сожалению, российский пилот Toro Rosso Даниил Квят по итогам первой практики стал лишь 15-м.
Напомним, что вторая практика состоится сегодня, 12 мая, в 15:00.
Завтра пройдёт третья тренировка в 12:00, а в 15:00 начнётся квалификация.
Сама гонка — 14 мая в 15:00 по московскому времени.