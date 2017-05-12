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Регион
Опубликовано 12 мая 2017, 12:59

Гран-при Испании: Хэмилтон лучший на первой тренировке, Квят — 15-й

Фото:&nbsp;REUTERS/Albert Gea

Фото: REUTERS/Albert Gea

На автодроме "Каталунья" завершилась первая свободная практика, где лучшими стали пилоты Mercedes.

В Барселоне начался гоночный уик-энд. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из Mercedes показали лучшее время, следом идут гонщики из Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель.

К сожалению, российский пилот Toro Rosso Даниил Квят по итогам первой практики стал лишь 15-м.

Напомним, что вторая практика состоится сегодня, 12 мая, в 15:00.

Завтра пройдёт третья тренировка в 12:00, а в 15:00 начнётся квалификация.

Сама гонка — 14 мая в 15:00 по московскому времени.

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Галина Глазко
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