Победителем Гран-при Испании стал Хэмилтон, Квят — девятый

Британский автогонщик в классе машин "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании на трассе в Барселоне. На втором месте — гонщик "Феррари", немец Себастьян Феттель. Замыкает тройку лидеров пилот автомобиля "Ред Булл", австралиец Даниэль Риккардо.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал девятым, набрав два очка. В очковую зону он попал впервые за четыре этапа. В предыдущий раз Квят набрал два балла на первом этапе Гран-при в Австралии, также придя к финишу девятым.