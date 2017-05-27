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Опубликовано 27 мая 2017, 16:24

Гран-при Монако: Райкконен впервые с 2008 года выиграл поул

Фото:REUTERS/Max Rossi

Фото:REUTERS/Max Rossi

В Монте-Карло завершился квалификационный заезд, где лучший результат показали пилоты из команды Ferrari.

Первыми в квалификации стали Кими Райкконен и Себастьян Феттель (Ferrari), третьим финишировал Валттери Боттас (Mercedes).

Отметим, что это первый поул в Монако с 2008 года для Ferrari, а для 37-летнего финна Кими Райкконена это первый поул с Гран-при Франции 2008 года.

Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят стал 11-м.

Напомним, что основная гонка состоится завтра в 15:00 по московскому времени.

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Галина Глазко
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