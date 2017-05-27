Гран-при Монако: Райкконен впервые с 2008 года выиграл поул

Первыми в квалификации стали Кими Райкконен и Себастьян Феттель (Ferrari), третьим финишировал Валттери Боттас (Mercedes).

Отметим, что это первый поул в Монако с 2008 года для Ferrari, а для 37-летнего финна Кими Райкконена это первый поул с Гран-при Франции 2008 года.

Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят стал 11-м.