Гран-при Монако: Райкконен впервые с 2008 года выиграл поул
Фото:REUTERS/Max Rossi
В Монте-Карло завершился квалификационный заезд, где лучший результат показали пилоты из команды Ferrari.
Первыми в квалификации стали Кими Райкконен и Себастьян Феттель (Ferrari), третьим финишировал Валттери Боттас (Mercedes).
Отметим, что это первый поул в Монако с 2008 года для Ferrari, а для 37-летнего финна Кими Райкконена это первый поул с Гран-при Франции 2008 года.
Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят стал 11-м.
Напомним, что основная гонка состоится завтра в 15:00 по московскому времени.