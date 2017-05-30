Адвокат режиссёра Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Наталью Поклонскую

В конце прошлого года депутат обрушилась с нападками на фильм "Матильда" и попросила проверить его на предмет оскорбления чувств верующих. История получила большой резонанс.

Правозащитник Константин Добрынин, представляющий интересы режиссёра Алексея Учителя, написал письмо Вячеславу Володину. Он попросил председателя Госдумы взять проверку деятельности Натальи Поклонской под личный контроль.

Добрынин отметил, что ранее уже обращался в Комитет Госдумы по этике, но ответа не получил. Адвокат предположил, что его письмо могло затеряться.