Адвокат режиссёра Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Наталью Поклонскую
Наталья Поклонская. Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко
В конце прошлого года депутат обрушилась с нападками на фильм "Матильда" и попросила проверить его на предмет оскорбления чувств верующих. История получила большой резонанс.
Правозащитник Константин Добрынин, представляющий интересы режиссёра Алексея Учителя, написал письмо Вячеславу Володину. Он попросил председателя Госдумы взять проверку деятельности Натальи Поклонской под личный контроль.
Добрынин отметил, что ранее уже обращался в Комитет Госдумы по этике, но ответа не получил. Адвокат предположил, что его письмо могло затеряться.
Ранее сам Алексей Учитель обвинил Поклонскую в злоупотреблении служебным положением. До этого в Санкт-Петербурге полиция начала проверять на предмет налоговых преступлений кинокомпанию режиссёра по запросу депутата Госдумы.