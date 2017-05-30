В Госдуму внесён проект закона о развитии ипотеки

Если законопроект будет принят, АСВ сможет осуществить отчуждение 100% привилегированных акций "Российского капитала" с их последующей конвертацией в обыкновенные акции, после чего передать Агентству по ипотечному жилищному кредитованию.

В апреле 2016 года Лайф сообщал, что холдинг "СУ-155" имеет обязательства перед 27 тысячами дольщиков. В общей сложности компания не достроила 155 объектов по всей России. Она была признана банкротом, после чего обманутые дольщики вышли на всероссийский митинг. В ноябре 2016 года был задержан вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, который после работы в администрации занимал высокопоставленный пост в банке "Российский капитал" и курировал строительную часть проекта достройки жилых домов группы компаний "СУ-155".