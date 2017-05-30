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Опубликовано 30 мая 2017, 13:36

В Госдуму внесён проект закона о развитии ипотеки

Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Законопроект разработан Минфином в рамках работы по завершению строительства объектов группы компаний "СУ-155".

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому Агентство по страхованию вкладов сможет передать Агентству ипотечного жилищного кредитования акции банка "Российский капитал" с целью развития ипотечно-строительной модели, сообщается на сайте кабмина.

Если законопроект будет принят, АСВ сможет осуществить отчуждение 100% привилегированных акций "Российского капитала" с их последующей конвертацией в обыкновенные акции, после чего передать Агентству по ипотечному жилищному кредитованию.

Проект закона разработан Минфином в рамках работы по завершению строительства объектов группы компаний "СУ-155".

В апреле 2016 года Лайф сообщал, что холдинг "СУ-155" имеет обязательства перед 27 тысячами дольщиков. В общей сложности компания не достроила 155 объектов по всей России. Она была признана банкротом, после чего обманутые дольщики вышли на всероссийский митинг. В ноябре 2016 года был задержан вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, который после работы в администрации занимал высокопоставленный пост в банке "Российский капитал" и курировал строительную часть проекта достройки жилых домов группы компаний "СУ-155".

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Алиса Донченко
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