"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — сошёл с дистанции
Фото: REUTERS/Chris Wattie
В Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва завершился седьмой этап "королевских гонок", где лучшими стали пилоты Mercedes.
Британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) выиграл Гран-при Канады, вторым финишировал его напарник по команде Валттери Боттас, третьим — Даниэль Риккрадо из Red Bull. Для австралийца это уже третий подиум подряд.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, к сожалению, сошёл с дистанции и не смог финишировать.
PROVISIONAL CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) 11 июня 2017 г.
First @MercedesAMGF1 1-2 of 2017
RIC's third straight podium
And that's only half the story...#CanadianGP pic.twitter.com/vUUHxgUgRQ
Напомним, следующий этап "Формулы-1" пройдёт в столице Азербайджана — Баку с 23 по 25 июня.