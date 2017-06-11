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Регион
Опубликовано 11 июня 2017, 22:56

"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — сошёл с дистанции

Фото: REUTERS/Chris Wattie

Фото: REUTERS/Chris Wattie

В Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва завершился седьмой этап "королевских гонок", где лучшими стали пилоты Mercedes.

Британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) выиграл Гран-при Канады, вторым финишировал его напарник по команде Валттери Боттас, третьим — Даниэль Риккрадо из Red Bull. Для австралийца это уже третий подиум подряд.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, к сожалению, сошёл с дистанции и не смог финишировать.

Напомним, следующий этап "Формулы-1" пройдёт в столице Азербайджана — Баку с 23 по 25 июня.

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Галина Глазко
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