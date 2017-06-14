Госдума приняла закон о реновации в третьем чтении

399 депутатов поддержали проект, два голоса были отданы против, всего один воздержался.

Государственная дума РФ приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о реновации, который предусматривает снос ветхих жилых пятиэтажек в Москве.

Голосование среди жителей домов, попадающих в программу, стартовало 14 мая и закончится 15 июня. В нём участвуют жители 4566 пятиэтажек из 85 районов старой Москвы и шести поселений на присоединённых территориях. Проголосовать горожане могут в любом МФЦ "Мои документы" или в мобильном приложении "Активный гражданин".

Жителям столицы при переселении предоставят равнозначные жилищные условия или финансовую компенсацию за освобождение квартиры. Собственники квартир, которые вошли в программу, освободятся от уплаты взносов на капитальный ремонт, а жильцы коммуналок получат отдельную квартиру вместо комнаты.