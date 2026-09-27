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Регион
Опубликовано 27 сентября, 12:27

1018 жительниц Махачкалы установили мировой рекорд по прыжкам со скакалкой

Обложка © Telegram / Администрация города Махачкалы

Обложка © Telegram / Администрация города Махачкалы

Жительницы Махачкалы установили новый мировой рекорд по одновременным прыжкам со скакалкой среди женщин. Массовая акция прошла в рамках празднования дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрация города Махачкалы.

1018 жительниц Махачкалы установили рекорд по прыжкам со скакалкой. Видео © Telegram/ Администрация города Махачкалы

На площадь имени Ленина вышли 1018 женщин и девочек. Участницы одновременно выполняли прыжки через скакалку в течение двух минут.

«1018 женщин и девочек вышли на площадь имени Ленина и одновременно выполнили прыжки через скакалку в течение двух минут», — говорится в сообщении администрации города.

Рекорд зафиксировали представители «Книги рекордов России». Специалисты официально подтвердили результат массового выступления. Организаторы отметили, что в акции приняли участие жительницы разных возрастов. Для города мероприятие стало одной из главных частей праздничной программы.

Предыдущие подобные достижения фиксировались в разных странах, однако новый результат в Махачкале был установлен именно в женской категории.

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Полина Никифорова
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