"Киев показал истинное лицо". В Госдуме оценили закон о реинтеграции Донбасса

По словам парламентария, украинские власти пытаются саботировать минские договорённости.

Первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Андрей Красов прокомментировал планы Петра Порошенко внести на рассмотрение законопроект о реинтеграции Донбасса.

— Каждый раз, когда начинаются военные действия в Донбассе, киевский режим показывает настоящее своё лицо — лицо убийцы, лицо палача, лицо карателя, лицо фашиста, — заявил Красов. — Вместо того чтобы сесть за стол переговоров, переговорить о тех проблемах, которые существуют в ЛНР и ДНР, вместо того чтобы наконец-то выполнять минские соглашения — а сбой как раз идёт от киевской стороны, они не выполняют соглашения, — вместо этого они решили взяться за оружие и пролить кровь невинных граждан ЛНР и ДНР.

Депутат также возмущён тем, что западная общественность не реагирует на происходящее.

— Очень странно, что западная общественность молчит на происходящие кровавые действия, что творит киевский режим, на то, что проливается кровь мирных граждан, стариков, детей и это происходит в центре Европы, — сказал Лайфу Краснов.

Однако депутат отметил, что силовой акцией Киев вряд ли что-то сделает.

— Народ ЛНР и ДНР настроен очень решительно и даст очень сильный отпор приспешникам Бандеры и Шухевича.