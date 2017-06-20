Милонов призвал противников запрета гей-пропаганды отказаться от гражданства РФ

Депутат Госдумы предложил авторам жалобы в ЕСПЧ переехать в Киев, где они будут учить бойцов "Азова" "перекрашивать хохолки в радужные цвета и перекраивать шаровары в более обтягивающие фасоны".

Автор закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних Виталий Милонов призвал авторов жалобы в ЕСПЧ отказаться от российского гражданства и покинуть страну. Об этом он заявил в беседе с Лайфом. К слову, имена "кляузников" известны — это трое активистов российского ЛГБТ-движения: Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселёв.

— Если им так тяжки наши традиционные устои, если они так ненавидят нашу страну, у них есть выход: свалить отсюда куда угодно. Для нас они ценности никакой не представляют... Если бы можно было силой отнять у них паспорт, я бы отнял, но у нас конституцией этого не предусмотрено, — пояснил депутат.

По словам Милонова, авторов жалобы следует расценивать как лиц, которые стремятся нанести ущерб Российской Федерации, в том числе и материальный, поскольку санкции ЕСПЧ в том числе предполагают выплату штрафа. Только за это, по мнению парламентария, Баева, Алексеева и Киселёва можно было бы посадить в тюрьму. Однако и это не выход.

— Это стало бы наказанием для других заключённых, которые уже встали на путь исправления. Если подселить к ним этих товарищей, это было бы уже двойным наказанием, а у нас повторно наказывать нельзя, — разъясняет Милонов.

В связи со всем вышеизложенным, идеальным вариантом для противников запрета гей-пропаганды был бы именно переезд из России. Причём, по мнению российского депутата, их новым домом мог бы быть "европейский" Киев.