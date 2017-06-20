Милонов призвал противников запрета гей-пропаганды отказаться от гражданства РФ
Депутат Госдумы Виталий Милонов Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Депутат Госдумы предложил авторам жалобы в ЕСПЧ переехать в Киев, где они будут учить бойцов "Азова" "перекрашивать хохолки в радужные цвета и перекраивать шаровары в более обтягивающие фасоны".
Автор закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних Виталий Милонов призвал авторов жалобы в ЕСПЧ отказаться от российского гражданства и покинуть страну. Об этом он заявил в беседе с Лайфом. К слову, имена "кляузников" известны — это трое активистов российского ЛГБТ-движения: Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселёв.
— Если им так тяжки наши традиционные устои, если они так ненавидят нашу страну, у них есть выход: свалить отсюда куда угодно. Для нас они ценности никакой не представляют... Если бы можно было силой отнять у них паспорт, я бы отнял, но у нас конституцией этого не предусмотрено, — пояснил депутат.
По словам Милонова, авторов жалобы следует расценивать как лиц, которые стремятся нанести ущерб Российской Федерации, в том числе и материальный, поскольку санкции ЕСПЧ в том числе предполагают выплату штрафа. Только за это, по мнению парламентария, Баева, Алексеева и Киселёва можно было бы посадить в тюрьму. Однако и это не выход.
— Это стало бы наказанием для других заключённых, которые уже встали на путь исправления. Если подселить к ним этих товарищей, это было бы уже двойным наказанием, а у нас повторно наказывать нельзя, — разъясняет Милонов.
В связи со всем вышеизложенным, идеальным вариантом для противников запрета гей-пропаганды был бы именно переезд из России. Причём, по мнению российского депутата, их новым домом мог бы быть "европейский" Киев.
— Пускай за ними захлопнется шлагбаум на российско-украинской границе, — предлагает он. — Переедут в Киев, будут учить бойцов "Азова" перекрашивать хохолки в радужные цвета и перекраивать шаровары в более обтягивающие фасоны.
Комментируя само решение ЕСПЧ, Милонов отмечает, что обращать внимание на вердикт этой "информационной помойки" России не стоит. Тем не менее, по мнению депутата, стоит подумать об ответных шагах, поскольку речь всё-таки идёт о попытке вероломного вмешательства во внутренние дела России.
Как ранее сообщал Лайф, Европейский суд по правам человека признал дискриминационным закон о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних в России.
Минюст с выводами ЕСПЧ не согласен, утверждая, что положения ряда законов о такого рода запрете не противоречили международной практике.