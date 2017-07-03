В Генконсульстве РФ пока нет сведений о россиянах, пострадавших в ДТП в Баварии
Всего в туристическом автобусе находилось 46 человек. Их гражданство сейчас выясняется.
Генеральное консульство РФ в Мюнхене пока не располагает данными о том, находились ли туристы из России в автобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе в Верхней Франконии.
Accident en Allemagne, 17 disparus selon la police. Le bus aurait brûlé... https://t.co/ZNfHLLpJr7 #bayern #Münchberg pic.twitter.com/kJkJALSieP— Xavier Martinage (@XavierMartinage) 3 июля 2017 г.
— Генконсульство находится в постоянном контакте с полицией Баварии. Информации о происхождении и гражданстве пострадавших в аварии у полиции пока нет, — сообщил Лайфу атташе Генконсульства России в Мюнхене Валентин Сазонов.
По последним данным, в этом крупном ДТП пострадал 31 человек. Несколько человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Трасса в Верхней Франконии после ЧП остаётся перекрытой.