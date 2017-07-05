Кузнецова призвала европейских коллег сохранить жизнь Чарли Гарду

Решение ЕСПЧ об отключении мальчика от аппаратов жизнеобеспечения "сложно принять с моральной и этической точек зрения", считает омбудсмен.

Уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова обратилась к своим европейским коллегам с просьбой вступиться за жизнь Чарли Гарда — 10-месячного мальчика из Великобритании, страдающего редким генетическим заболеванием.

— Соответствующее официальное обращение 5 июля Кузнецова направила на имя Туомаса Курттилы — председателя ENOC (Европейская сеть детских омбудсменов. — Прим. ред.) и уполномоченного по правам ребёнка в Финляндии, — говорится на сайте омбудсмена.

Кузнецова осудила решение Европейского суда по правам человека отключить мальчика от аппаратов искусственного поддержания жизни, пояснив, что это сложно принять с "моральной и этической точек зрения". По словам Кузнецовой, очень важно, чтобы это решение не стало прецедентом и не применялось в схожих случаях.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 5:08 PDT

Когда Чарли Гарду из Великобритании было два месяца, врачи обнаружили у него редкую митохондриальную болезнь, вызывающую прогрессирующую мышечную слабость и повреждение головного мозга. По мнению медиков, ребёнку уже ничем нельзя помочь. Поэтому вопреки воле родителей мальчика суд принял решение об отключении Чарли от аппаратов поддержки жизни.