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Опубликовано 9 июля 2017, 16:40

"Формула-1": Боттас выиграл Гран-при Австрии, Квят — 16-й

Фото: Reuters/Dominic Ebenbichler

Фото: Reuters/Dominic Ebenbichler

В Шпильберге завершился девятый этап "королевских гонок", где лучшими стали пилоты из Mercedes и Ferrari.

Гонка в Австрии получилась очень насыщенной. По ходу заезда Себастьян Феттель заподозрил Вальттери Боттаса в фальстарте. Однако расследование не подтвердило его догадок.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оправдал своё второе имя "Торпедо". Уроженец Уфы врезался в болид Фернандо Алонсо, а тот влетел в Макса Ферстаппена (Red Bull). Испанец и голландец выбыли из гонки.

Отметим, что если в прошлом году Ферстаппену везло, то в нынешнем у него уже пятый сход.

Первым на Гран-при Австрии финишировал Вальттери Боттас (Mercedes), вторым стал Себастьян Феттель (Ferrari), а третий — Даниэль Риккардо из Red Bull. Даниил Квят стал лишь 16-м.

Напомним, что следующий гоночный уик-энд состоится в Великобритании с 14 по 16 июля.

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Галина Глазко
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