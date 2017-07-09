"Формула-1": Боттас выиграл Гран-при Австрии, Квят — 16-й

В Шпильберге завершился девятый этап "королевских гонок", где лучшими стали пилоты из Mercedes и Ferrari.

Гонка в Австрии получилась очень насыщенной. По ходу заезда Себастьян Феттель заподозрил Вальттери Боттаса в фальстарте. Однако расследование не подтвердило его догадок.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оправдал своё второе имя "Торпедо". Уроженец Уфы врезался в болид Фернандо Алонсо, а тот влетел в Макса Ферстаппена (Red Bull). Испанец и голландец выбыли из гонки.

Отметим, что если в прошлом году Ферстаппену везло, то в нынешнем у него уже пятый сход.