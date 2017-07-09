"Формула-1": Боттас выиграл Гран-при Австрии, Квят — 16-й
Фото: Reuters/Dominic Ebenbichler
В Шпильберге завершился девятый этап "королевских гонок", где лучшими стали пилоты из Mercedes и Ferrari.
Гонка в Австрии получилась очень насыщенной. По ходу заезда Себастьян Феттель заподозрил Вальттери Боттаса в фальстарте. Однако расследование не подтвердило его догадок.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оправдал своё второе имя "Торпедо". Уроженец Уфы врезался в болид Фернандо Алонсо, а тот влетел в Макса Ферстаппена (Red Bull). Испанец и голландец выбыли из гонки.
Отметим, что если в прошлом году Ферстаппену везло, то в нынешнем у него уже пятый сход.
Даня Квят @kvyatofficial , как настоящая торпеда, опять крушит все и вся! #F1 #Формула1 #GPAustria pic.twitter.com/ZwZXaEpaw5— Виталий Мутко (@Vitaly_Mutko) 9 июля 2017 г.
Первым на Гран-при Австрии финишировал Вальттери Боттас (Mercedes), вторым стал Себастьян Феттель (Ferrari), а третий — Даниэль Риккардо из Red Bull. Даниил Квят стал лишь 16-м.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (LAP 71/71): BOT dominates race to clinch second win of #F1 career #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Y2WMejx5Fa— Formula 1 (@F1) 9 июля 2017 г.
Напомним, что следующий гоночный уик-энд состоится в Великобритании с 14 по 16 июля.