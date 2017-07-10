Рок-фестиваль "Нашествие" посетили 200 тысяч человек

Знаковое музыкальное событие прошло с 7 по 9 июля в Конаковском районе Тверской области.

По данным МВД, "Нашествие" посетили около 200 тыс. человек, в том числе зрители из разных регионов и стран ближнего зарубежья. На парковке в дни фестиваля находилось 15 тысяч автомобилей. Ранее МЧС заявило, что 900 автомобилей пришлось эвакуировать из-за плохих погодных условий.

Безопасность отдыхающих обеспечивало более 2,8 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В том числе они следили за тем, чтобы на территорию фестиваля никто не пронёс взрывчатые вещества и наркотики.