Рок-фестиваль "Нашествие" посетили 200 тысяч человек
Фото:© РИА Новости/Илья Питалев
Знаковое музыкальное событие прошло с 7 по 9 июля в Конаковском районе Тверской области.
По данным МВД, "Нашествие" посетили около 200 тыс. человек, в том числе зрители из разных регионов и стран ближнего зарубежья. На парковке в дни фестиваля находилось 15 тысяч автомобилей. Ранее МЧС заявило, что 900 автомобилей пришлось эвакуировать из-за плохих погодных условий.
Безопасность отдыхающих обеспечивало более 2,8 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В том числе они следили за тем, чтобы на территорию фестиваля никто не пронёс взрывчатые вещества и наркотики.
Сообщалось также, что сотрудники Росгвардии изъяли у посетителей "Нашествия" в общей сложности 673 литра алкоголя. По правилам конкурса проносить с собой горячительные напитки категорически запрещалось.