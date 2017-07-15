"Формула-1". Хэмилтон дома выиграл квалификацию, Квят во второй десятке
Фото: twitter.com
32-летний английский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал первым в квалификационной гонке Гран-при Великобритании.
Хэмилтон на трассе "Сильверстоун" проехал лучший круг за 1 минуту 26,600 секунды. Второй и третий результаты у гонщиков Ferrari — финна Кими Райкконена (1.27,147) и немца Себастьяна Феттеля (1.27,356).
23-летний россиянин Даниил Квят, представляющий Toro Rosso, занял лишь 12-е место (1.30,355).
Напомним, финальная гонка Гран-при Великобритании состоится завтра. Начало трансляции в 14:50 по московскому времени.