"Формула-1". Хэмилтон дома выиграл квалификацию, Квят во второй десятке

Хэмилтон на трассе "Сильверстоун" проехал лучший круг за 1 минуту 26,600 секунды. Второй и третий результаты у гонщиков Ferrari — финна Кими Райкконена (1.27,147) и немца Себастьяна Феттеля (1.27,356).

23-летний россиянин Даниил Квят, представляющий Toro Rosso, занял лишь 12-е место (1.30,355).