"Формула-1": Хэмилтон пятый раз выиграл Гран-при Великобритании, Квят — 15-й
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32-летний пилот Mercedes Льюис Хэмилтон первым финишировал в гонке на трассе "Сильверстоун".
Сегодняшняя победа в главной гонке Великобритании в рамках "Формулы-1" стала пятой в карьере Льюиса Хэмилтона. Вторую ступень пьедестала после финиша занял партнёр британца по команде — финн Валттери Боттас, третий — его соотечественник из Ferrari — Кимми Райконнен.
Российский гонщик Toro Rosso — Даниил Квят сегодня стал лишь пятнадцатым.
Добавим, на первом круге в Сильверстоуне Квят столкнулся с партнёром по команде — испанцем Карлосом Сайнсом, в результате чего последний вынужденно выбыл из гонки.
Accidente entre Kvyat y Sainz #BritishGP pic.twitter.com/JhAaFOzoid— Monoplazas F1 (@MonoplazasF1) 16 июля 2017 г.
Таким образом после десяти этапов "Формулы-1" лидерство в общем зачёте сохранил немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель (177 очков), сегодня в Сильверстоуне он финишировал седьмым. Хэмилтон (176 очков) сократил отставание от лидера всего до одного очка. Третье место занимает Боттас (154).
Следующий гоночный уик-энд пройдёт в Венгрии с 28 по 30 июля.