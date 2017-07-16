"Формула-1": Хэмилтон пятый раз выиграл Гран-при Великобритании, Квят — 15-й

32-летний пилот Mercedes Льюис Хэмилтон первым финишировал в гонке на трассе "Сильверстоун".

Сегодняшняя победа в главной гонке Великобритании в рамках "Формулы-1" стала пятой в карьере Льюиса Хэмилтона. Вторую ступень пьедестала после финиша занял партнёр британца по команде — финн Валттери Боттас, третий — его соотечественник из Ferrari — Кимми Райконнен.

Российский гонщик Toro Rosso — Даниил Квят сегодня стал лишь пятнадцатым.

Добавим, на первом круге в Сильверстоуне Квят столкнулся с партнёром по команде — испанцем Карлосом Сайнсом, в результате чего последний вынужденно выбыл из гонки.