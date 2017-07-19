Израиль призовёт Европу осудить снос памятников советским солдатам в Польше
Памятник Благодарности Красной армии в Варшаве. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий
Одновременно с обращением израильского кнессета аналогичное обращение сделает российская Госдума.
Президиум кнессета Израиля намерен принять и направить обращение к европейским властям о недопустимости сноса памятников в Польше, посвящённых советским воинам-освободителям и их подвигу в годы Великой Отечественной войны. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
— Президиум кнессета Израиля принял к срочному обсуждению на сегодняшнем пленарном заседании обращение, которое называется "Задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне". По регламенту кнессета срочное обсуждение — это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко, — заявил депутат.
По данным российского парламентария, кнессет рассмотрит вопрос примерно в три часа дня по местному времени. Примерно в это же время нижняя палата парламента России намерена рассмотреть аналогичное обращение к парламентам стран Европы и европейским парламентским институтам.
— Руководители фракций работали над данным проектом обращения. И насколько я знаю, это солидарная позиция всех фракций. Поэтому нам было бы правильно рассмотреть этот вопрос действительно сегодня. Тем более практически в это же время этот вопрос будет рассмотрен в кнессете Израиля, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как ранее сообщал Лайф, польский президент Анджей Дуда подписал законопроект о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос памятников советской эпохи. В МИД РФ назвали это возмутительной провокацией, заметив, что при этом Польша своими действиями наносит российскому народу тяжёлые оскорбления.