Израиль призовёт Европу осудить снос памятников советским солдатам в Польше

Одновременно с обращением израильского кнессета аналогичное обращение сделает российская Госдума.

Президиум кнессета Израиля намерен принять и направить обращение к европейским властям о недопустимости сноса памятников в Польше, посвящённых советским воинам-освободителям и их подвигу в годы Великой Отечественной войны. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

— Президиум кнессета Израиля принял к срочному обсуждению на сегодняшнем пленарном заседании обращение, которое называется "Задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне". По регламенту кнессета срочное обсуждение — это исключительная процедура, которая применяется чрезвычайно редко, — заявил депутат.

По данным российского парламентария, кнессет рассмотрит вопрос примерно в три часа дня по местному времени. Примерно в это же время нижняя палата парламента России намерена рассмотреть аналогичное обращение к парламентам стран Европы и европейским парламентским институтам.

— Руководители фракций работали над данным проектом обращения. И насколько я знаю, это солидарная позиция всех фракций. Поэтому нам было бы правильно рассмотреть этот вопрос действительно сегодня. Тем более практически в это же время этот вопрос будет рассмотрен в кнессете Израиля, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.