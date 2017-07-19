Жена Виктора Бута: Я ошарашена, история с чайным грибом повторяется

Как отметила супруга россиянина, история вызывает у неё много вопросов, потому что повторяется уже во второй раз.

Известие о продлении срока заключения в США россиянину Виктору Буту оказалось полной неожиданностью для его супруги. Как рассказала Лайфу жена россиянина Алла Бут, вечером 18 июля она говорила по телефону с мужем, но известий о санкциях не было. В то же время её удивляет тот факт, что поводом для наказания якобы послужил чайный гриб. Ведь Виктор Бут уже наказывался за подобное и вряд ли стал бы повторять нарушение режима, отметила Алла Бут.

— Я ошарашена. Всё, что я знаю, я прочитала из новостей. Как и год назад, эта история с чайным грибом. В прошлый раз, в другом месте заключения у Виктора был чайный гриб, и все его пробовали, ни у кого никаких претензий не возникало. Но потом появилась комиссия и замерила наличие алкоголя в напитке, нашли какую-то сотую часть промилле. Но, как в любом продукте брожения, этот процент есть. Дальше всё равно пошло уголовное дело за употребление алкоголя и наркотиков на территории тюрьмы. А сейчас история прям как под копирку. Потому я не понимаю, — заявила Алла Бут.

Как ранее сообщал Лайф, отбывающему тюремное заключение в США россиянину Виктору Буту на 40 дней увеличили срок лишения свободы. Виной тому стал чайный гриб, из которого заключённый изготавливал напиток для лечения желудка. Представители тюремной инспекции сочли, что Виктор Бут занимается производством алкоголя в камере заключения и применили к нему санкции.