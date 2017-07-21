Горбачёв заявил, что разделяет впечатления Путина от развала СССР

По словам первого и единственного президента Советского Союза, развал страны также стал для него огромным потрясением.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв разделяет впечатления российского лидера Владимира Путина, который ранее назвал развал Советского Союза самым важным событием в его жизни. Об этом он заявил Лайфу, отметив, что был также потрясён тем, как сложилась политическая ситуация в начале 90-х годов.

— Я был за то, чтобы сохранить Союз. У нас уже было всё готово для подписания нового договора, уже места расписали, где кому сидеть, — рассказал Горбачёв. — Но за спиной работали те, кто разваливал.