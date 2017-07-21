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Регион
Опубликовано 21 июля 2017, 16:11

Горбачёв заявил, что разделяет впечатления Путина от развала СССР

Михаил Горбачёв. Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Михаил Горбачёв. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам первого и единственного президента Советского Союза, развал страны также стал для него огромным потрясением.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв разделяет впечатления российского лидера Владимира Путина, который ранее назвал развал Советского Союза самым важным событием в его жизни. Об этом он заявил Лайфу, отметив, что был также потрясён тем, как сложилась политическая ситуация в начале 90-х годов.

— Я был за то, чтобы сохранить Союз. У нас уже было всё готово для подписания нового договора, уже места расписали, где кому сидеть, — рассказал Горбачёв. — Но за спиной работали те, кто разваливал.

Вопрос о самом важном событии в жизни президенту РФ задала 17-летняя девочка во время встречи главы государства с российскими школьниками в сочинском центре "Сириус".

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Ксения Кияница
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