В ГД оценили заявление о нелегитимности присутствия американских военных в Сирии
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Ранее глава командования специальных операций США заявил, что у американских военных нет законных оснований находиться в ближневосточной стране.
Заявление генерала Рэймонда Томаса справедливо и внушает уважение, сказал Лайфу первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
— Американские солдаты находятся официально только там, где у них оформлены соответствующие юридические документы. На территорию Сирии два государства руководство страны позвать не могло, мы не входим с американцами в какой-либо военный альянс. Если на таком высоком уровне американцы начинают называть вещи своими именами, то перед этим человеком можно снять шляпу, — пояснил Шерин.
Напомним, ранее Томас заявил, что Россия однажды может задать США "неудобный вопрос" о том, на каких основаниях американские военные находятся в Сирии. Перед этим глава ЦРУ Майк Помпео говорил, что Москва заинтересована в пребывании своих войск в Сирии отчасти потому, что "любит вставлять палки в колёса Америке".