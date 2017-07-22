В ГД оценили заявление о нелегитимности присутствия американских военных в Сирии

Ранее глава командования специальных операций США заявил, что у американских военных нет законных оснований находиться в ближневосточной стране.

Заявление генерала Рэймонда Томаса справедливо и внушает уважение, сказал Лайфу первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Американские солдаты находятся официально только там, где у них оформлены соответствующие юридические документы. На территорию Сирии два государства руководство страны позвать не могло, мы не входим с американцами в какой-либо военный альянс. Если на таком высоком уровне американцы начинают называть вещи своими именами, то перед этим человеком можно снять шляпу, — пояснил Шерин.