Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июля 2017, 14:38

В ГД оценили заявление о нелегитимности присутствия американских военных в Сирии

Фото:&copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото:© РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ранее глава командования специальных операций США заявил, что у американских военных нет законных оснований находиться в ближневосточной стране.

Заявление генерала Рэймонда Томаса справедливо и внушает уважение, сказал Лайфу первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

— Американские солдаты находятся официально только там, где у них оформлены соответствующие юридические документы. На территорию Сирии два государства руководство страны позвать не могло, мы не входим с американцами в какой-либо военный альянс. Если на таком высоком уровне американцы начинают называть вещи своими именами, то перед этим человеком можно снять шляпу, — пояснил Шерин.

Напомним, ранее Томас заявил, что Россия однажды может задать США "неудобный вопрос" о том, на каких основаниях американские военные находятся в Сирии. Перед этим глава ЦРУ Майк Помпео говорил, что Москва заинтересована в пребывании своих войск в Сирии отчасти потому, что "любит вставлять палки в колёса Америке".

BannerImage
Ольга Кукушкина
  • Новости
  • Госдума
  • Сирия
  • США
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar