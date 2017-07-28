В Госдуме прокомментировали заявления Польши о "фальсификации истории"

Депутат напомнил, что Советская армия спасла сотни тысяч жителей Польши от истребления нацистами во время ВОВ.

Польша пытается выдумать новую, "удобную" историю и "топчет память своих предков". Такое мнение в беседе с журналистами высказал член Комитета Госдумы по международным отношениям Сергей Железняк.

Так депутат прокомментировал заявление польского Института национальной памяти о том, что опубликованные Минобороны РФ документы об освобождении Польши от нацистов фальсифицируют историю.

— Польские русофобы дошли до полного абсурда, усмотрев фальсификацию в подлинных исторических документах Великой Отечественной войны, — заявил депутат прессе.

Железняк также напомнил, что во время ВОВ Советская армия спасла сотни тысяч жителей Польши от истребления нацистами. Сейчас, по словам депутата, правительство страны "топчет память своих предков" и пытается создать альтернативную, "удобную" для нынешнего политического курса версию истории.