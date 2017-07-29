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Регион
Опубликовано 29 июля 2017, 16:19

Гран-при Венгрии: пилоты Ferrari оставили Mercedes позади, Квят — 13-й

Фото&nbsp;&copy;&nbsp;REUTERS/Laszlo Balogh

Фото © REUTERS/Laszlo Balogh

На автодроме Хунгароринг в Будапеште завершился квалификационный заезд одиннадцатого этапа "Формулы-1".

Первым финишировал немецкий пилот из Ferrari Себастьян Феттель, вторым стал его напарник по команде Кими Райкконен, а третьим — Валттери Боттас, представляющий Mercedes.

Отметим, что для Феттеля это уже 48-й поул-позишен в карьере и второй в нынешнем сезоне.

Российский пилот Даниил Квят (Toro Rosso) стал лишь 13-м.

Напомним, что основная гонка Гран-при Венгрии состоится завтра, 30 июля. Старт в 15:00.

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Галина Глазко
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