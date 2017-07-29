Квята оштрафовали на три позиции на старте Гран-при Венгрии

Стюарды признали гонщика Toro Rosso Даниила Квята виновным в блокировке болида Лэнса Стролла из Williams. Российского пилота оштрафовали на три позиции на старте Гран-при Венгрии. Таким образом, Квят начнёт гонку с 16-го места. Помимо этого он получил один штрафной балл.

Ранее журналист Адам Купер сообщил, что уроженец Уфы имеет шанс пропустить одну гонку.