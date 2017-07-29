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Регион
Опубликовано 29 июля 2017, 18:16

Квята оштрафовали на три позиции на старте Гран-при Венгрии

Фото&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Алексей Куденко&nbsp;

Фото © РИА Новости/Алексей Куденко 

23-летнего российского гонщика признали виновным в инциденте, произошедшем в первом сегменте квалификации.

Стюарды признали гонщика Toro Rosso Даниила Квята виновным в блокировке болида Лэнса Стролла из Williams. Российского пилота оштрафовали на три позиции на старте Гран-при Венгрии. Таким образом, Квят начнёт гонку с 16-го места. Помимо этого он получил один штрафной балл.

Ранее журналист Адам Купер сообщил, что уроженец Уфы имеет шанс пропустить одну гонку.

Напомним, что одиннадцатый этап "Формулы-1" — Гран-при Венгрии — состоится завтра, 30 июля, в 15:00 по мск.

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Галина Глазко
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