Квята оштрафовали на три позиции на старте Гран-при Венгрии
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23-летнего российского гонщика признали виновным в инциденте, произошедшем в первом сегменте квалификации.
Стюарды признали гонщика Toro Rosso Даниила Квята виновным в блокировке болида Лэнса Стролла из Williams. Российского пилота оштрафовали на три позиции на старте Гран-при Венгрии. Таким образом, Квят начнёт гонку с 16-го места. Помимо этого он получил один штрафной балл.
Ранее журналист Адам Купер сообщил, что уроженец Уфы имеет шанс пропустить одну гонку.
Напомним, что одиннадцатый этап "Формулы-1" — Гран-при Венгрии — состоится завтра, 30 июля, в 15:00 по мск.