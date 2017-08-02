В Госдуме призвали к симметричному ответу на решение Молдавии по Рогозину

Если власти Кишинёва захотят объявить персонами нон грата всех своих оппонентов, то им придётся это сделать со всеми российскими политиками, отметили в парламенте.

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что Россия обязана немедленно отреагировать на решение Правительства Молдавии объявить вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата, передаёт РИА "Новости".

— Обязательно симметричный ответ, обязательно меры противодействия. Меры противодействия русофобской политике в Молдавии, которая есть, мы и так должны проводить и проводим, — приводит агентство слова парламентария. — Ничего экстраординарного не произошло, но реагировать Россия обязана на это, в том числе назначить персону нон грата с нашей стороны нужно немедленно.

Калашников добавил, что в случае, если власти Кишинёва захотят объявить персонами нон грата всех своих оппонентов, им придётся это сделать со всеми российскими политиками.

Как стало известно ранее, Правительство Молдавии объявило российского вице-премьера Рогозина персоной нон грата из-за неких заявлений "оскорбительного характера".