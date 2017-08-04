Кадыров заявил о возвращении в РФ детей, незаконно вывезенных на Ближний Восток

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила о 400 случаях незаконного вывоза российских детей за границу, чаще всего в Ирак и Сирию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своём телеграм-канале, что за последние две недели в Россию вернулись двое детей, которых родители ранее вывезли в страны, где бушует война.

— Мои представители при содействии Посольства РФ в Ираке, МИДа Ирака и Организации Красного Полумесяца посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где было установлено наличие шести граждан РФ, разговаривающих по-русски, у которых отсутствуют документы. По различным оценкам, в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ. И ещё столько же в районе Мосула и Курдистана, — написал Кадыров (авторская орфография сохранена).

Глава Чечни отметил, что необходимо ещё активнее вести поиск граждан России в странах Ближнего Востока и возвращать их на родину. Дело осложняется тем, что у многих детей нет при себе никаких документов, а родители боятся раскрывать местоположение несовершеннолетних.

— У нас есть отлаженная система по возвращению детей до девяти лет в Россию. Благодаря президенту России у нас всё получается. Также сейчас мы занимаемся возвращением российских женщин, находящихся в Ираке, — добавил Кадыров.

Напомним, 2 августа он сообщил о том, что в Россию возвращается двухлетний Билал Тагилов, которого отец два года назад вывез в Сирию, а после — в Ирак (в Багдад). Кадыров отметил, что мальчика было тяжело спасти, потому что ранее в правовой практике Ирака не было таких случаев.