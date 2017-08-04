Кадыров заявил о возвращении в РФ детей, незаконно вывезенных на Ближний Восток
Рамзан Кадыров. Фото:© РИА Новости/Саид Царнаев
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила о 400 случаях незаконного вывоза российских детей за границу, чаще всего в Ирак и Сирию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своём телеграм-канале, что за последние две недели в Россию вернулись двое детей, которых родители ранее вывезли в страны, где бушует война.
— Мои представители при содействии Посольства РФ в Ираке, МИДа Ирака и Организации Красного Полумесяца посетили приют "Аль-Салихия" в Багдаде, где было установлено наличие шести граждан РФ, разговаривающих по-русски, у которых отсутствуют документы. По различным оценкам, в других приютах в Багдаде находятся от 35 до 40 граждан РФ и до 100 граждан СНГ. И ещё столько же в районе Мосула и Курдистана, — написал Кадыров (авторская орфография сохранена).
Глава Чечни отметил, что необходимо ещё активнее вести поиск граждан России в странах Ближнего Востока и возвращать их на родину. Дело осложняется тем, что у многих детей нет при себе никаких документов, а родители боятся раскрывать местоположение несовершеннолетних.
— У нас есть отлаженная система по возвращению детей до девяти лет в Россию. Благодаря президенту России у нас всё получается. Также сейчас мы занимаемся возвращением российских женщин, находящихся в Ираке, — добавил Кадыров.
Напомним, 2 августа он сообщил о том, что в Россию возвращается двухлетний Билал Тагилов, которого отец два года назад вывез в Сирию, а после — в Ирак (в Багдад). Кадыров отметил, что мальчика было тяжело спасти, потому что ранее в правовой практике Ирака не было таких случаев.
Несколько минут назад из аэропорта Багдада взлетел самолёт, взявший курс на Россию. На борту малыш Билал Тагиров. Ему было два года, когда отец Хасан Тагиров вырвал из рук матери и увез в Сирию, а затем в Ирак. За это время он пережил столько трагических дней, что их хватило бы на сто жизней. Мосул лежит в руинах. Билала и его отец были обнаружены полуживыми среди городских развалин. Мальчик нуждался в немедленной помощи, иначе мог и не выжить. Я поставил задачу немедленно приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки оказать Билале на месте помощь и вернуть его в Россию. Я ещё несколько месяцев назад поручил своему представителю в странах Ближнего Востока, члену Совета Федерации ФС РФ Зияду Сабсаби начать работу по поиску в Сирии и Ираке детей, вывезенных из России. Эта деятельность имеет свою специфику, не оглашаются подробности, чтобы не рисковать жизнями тех, кто там работает, а также жизнями детей. За это время установлены данные некоторых детей из Чечни и других регионов России. Практически у всех родители погибли. Судьбой каждого из них мы занимаемся. Чтобы получить право на вывоз ребёнка, необходимо пройти через многие высшие инстанции, добиться судебного решения, доказать, что ребёнок является гражданином нашей страны. Многие дети ничего не могут рассказать, в лучшем случае называют только имя. Зияд Мухаммедович встретился с вице-президентом Ирака Нури Аль Малики, председателем Верховного суда Фанк Зейдан, заместителем главы МИД Шораш Маидом, руководителями силовых ведомств. Иракские власти высоко ценят желание в сжатые сроки вернуть в Россию наших детей из самых разных регионов. Через два часа Билал окажется в объятьях своей матери, которая узнает новость о нём вместе с вами. Мальчику понадобится время, чтобы забыть войну, бомбы, снаряды, стрельбу, голод, жажду… Сотни и тысячи молодых людей из стран СНГ оказались в рядах ИГ. Почти все они погибли в Сирии и Ираке. Дети остались сиротами, искалечили жизни родных и близких. Оставшиеся в живых террористы получат в этих странах по 20-25 лет, если не будут приговорены к высшей мере. Вот к какому счастью и сегодня зовут молодых людей. #Кадыров #Россия #Ирак #Чечня #Дети #Iraq #Mosul
Кроме того, в конце июля сотрудники спецслужб спасли шестилетнюю Елизавету из Саратовской области, которую мать пыталась нелегально вывезти в Сирию.
Дорогие друзья! Хочу поделиться хорошей новостью. Совсем недавно ко мне обратился житель Саратовской области Сергей Уханов. В своём видеообращении он просил меня помочь вернуть из Турции его шестилетнюю дочь, задержанную вместе с матерью и ее гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать всё возможное для вызволения и возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребёнка на родину. Девочка передана родному отцу. Я выражаю благодарность дорогим БРАТЬЯМ - советнику Главы ЧР, депутату Госдумы России Адаму Делимханову @delimkhanov95 и представителю Главы ЧР в Турции Айхан Эргувен Сейфеттину @kpa_ayhan. Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение. #Кадыров #Россия #Чечня #Турция #Turkey