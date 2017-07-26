Задержанная в Турции девочка из России вылетела с отцом в Москву

Ранее мать из Саратовской области, двоих её детей и гражданского мужа задержали на границе с Сирией.

Шестилетняя девочка Елизавета из Саратовской области, которая была задержана вместе с матерью при попытке нелегально попасть в Сирию, вылетела из Стамбула в Москву вместе с отцом Сергеем Ухановым, передаёт РИА "Новости". Об этом сообщил дедушка ребёнка Валерий Уханов.

— Лиза и Сергей сели в самолёт и летят в Москву, — сказал он.

Напомним, около двух недель назад Посольство РФ в Турции обратилось в правоохранительные органы страны с просьбой установить местонахождение женщины из Саратовской области, двоих её детей и гражданского мужа. Семью задержали и отправили в миграционную тюрьму, обвинив в намерении присоединиться к радикальным группировкам.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что у задержанной в Турции девочки всё хорошо и она находится с отцом.