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Регион
Опубликовано 7 августа 2017, 14:03

Пилот "Формулы-1" Феттель отказался продлевать контракт с Ferrari

Фото &copy; &nbsp;REUTERS/Laszlo Balogh

Фото ©  REUTERS/Laszlo Balogh

Как сообщает финское издание Ilta Sanomat, немецкому гонщику предложили контракт сроком на три года.

Команда Ferrari предложила четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю четырёхлетний контракт суммой €120 млн. Однако 30-летний гонщик отклонил это предложение. Феттель предпочитает заключить контракт лишь на один сезон.

В мире "Формулы-1" не умолкают слухи, что лидер из Mercedes Льюис Хэмилтон может завершить профессиональную карьеру, а Феттель займёт его место.

Отметим, что у Феттеля контракт с командой истекает в конце этого года. В настоящий момент немец лидирует в чемпионате с 202 очками.

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Галина Глазко
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