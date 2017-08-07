Пилот "Формулы-1" Феттель отказался продлевать контракт с Ferrari
Фото © REUTERS/Laszlo Balogh
Как сообщает финское издание Ilta Sanomat, немецкому гонщику предложили контракт сроком на три года.
Команда Ferrari предложила четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю четырёхлетний контракт суммой €120 млн. Однако 30-летний гонщик отклонил это предложение. Феттель предпочитает заключить контракт лишь на один сезон.
В мире "Формулы-1" не умолкают слухи, что лидер из Mercedes Льюис Хэмилтон может завершить профессиональную карьеру, а Феттель займёт его место.
Отметим, что у Феттеля контракт с командой истекает в конце этого года. В настоящий момент немец лидирует в чемпионате с 202 очками.