Пилот "Формулы-1" Феттель отказался продлевать контракт с Ferrari

Как сообщает финское издание Ilta Sanomat, немецкому гонщику предложили контракт сроком на три года.

Команда Ferrari предложила четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю четырёхлетний контракт суммой €120 млн. Однако 30-летний гонщик отклонил это предложение. Феттель предпочитает заключить контракт лишь на один сезон.

В мире "Формулы-1" не умолкают слухи, что лидер из Mercedes Льюис Хэмилтон может завершить профессиональную карьеру, а Феттель займёт его место.