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Опубликовано 26 августа 2017, 16:35

Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Бельгии, Квят — 17-й

Фото: &copy;&nbsp;&nbsp;REUTERS/Francois Lenoir

Фото: ©  REUTERS/Francois Lenoir

На трассе Спа завершился квалификационный заезд, где лучшим стал британский пилот Mercedes.

Льюис Хэмилтон смог оставить позади немецкого гонщика Себастьяна Феттеля из Ferrari, который стал вторым. Третьим финишировал Валттери Боттас (Mercedes).

Российский гонщик Даниил Квят стал лишь 17-м. Пилота Toro Rosso оштрафовали на 20 позиций на старте основной гонки за смену элементов силовой установки.

Все результаты гонки выглядят так:

Напомним, что Гран-при Бельгии состоится завтра в 15:00 по московскому времени.

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Галина Глазко
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