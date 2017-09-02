Хэмилтон выиграл трёхчасовую дождевую квалификацию Гран-при Италии
Фото: © Reuters/Max Rossi
На последних секундах британец из "Мерседеса" вырвал поул, выиграв у Макса Ферстаппена из "Рэд Булла" более секунды.
Квалификация началась в 14:00 по московскому времени, но уже через полторы минуты прервалась из-за аварии Ромена Грожана. В течение нескольких часов дирекция ждала завершения проливного дождя над Монцей и в итоге рискнула выпустить пилотов на трассу, когда заметно стемнело.
Grosjean alertaba por la radio un minuto antes sobre lo peligroso de las condiciones de pista #Q1 #ItalianGP pic.twitter.com/HS9uNOaGSR— Victor F1 (@g3of1) 2 сентября 2017 г.
В таких условиях при усилившемся дожде результат квалификации был почти непредсказуем. Впрочем, лучший в пилотаже по дождю в пелотоне Льюис Хэмилтон всё же взял поул, но без сенсаций не обошлось: четвёртое место занял канадец Лэнс Стролл "Уильямс", пятое — француз Эстебан Окон ("Форс Индия"). А из-за штрафов за замену двигателей гонщикам "Рэд Булла" они стартуют вторым и третьим соответственно. Главный соперник Хэмилтона Себастьян Феттель (опережает британца на семь очков в чемпионате) будет стартовать лишь шестым.
Победа в квалификации стала 69-й в карьере трёхкратного чемпиона мира, по этому показателю он превзошёл достижение легендарного Михаэля Шумахера, который за всю карьеру завоевал 68 поулов.
Россиянин Даниил Квят занял 14-е место, но из-за штрафов соперников будет стартовать десятым. Он опередил на несколько десятых своего партнёра по "Торо Россо" Карлоса Сайнса.
Старт гонки запланирован на воскресенье на 15:00 по московскому времени.