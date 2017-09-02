Хэмилтон выиграл трёхчасовую дождевую квалификацию Гран-при Италии

На последних секундах британец из "Мерседеса" вырвал поул, выиграв у Макса Ферстаппена из "Рэд Булла" более секунды.

Квалификация началась в 14:00 по московскому времени, но уже через полторы минуты прервалась из-за аварии Ромена Грожана. В течение нескольких часов дирекция ждала завершения проливного дождя над Монцей и в итоге рискнула выпустить пилотов на трассу, когда заметно стемнело.

В таких условиях при усилившемся дожде результат квалификации был почти непредсказуем. Впрочем, лучший в пилотаже по дождю в пелотоне Льюис Хэмилтон всё же взял поул, но без сенсаций не обошлось: четвёртое место занял канадец Лэнс Стролл "Уильямс", пятое — француз Эстебан Окон ("Форс Индия"). А из-за штрафов за замену двигателей гонщикам "Рэд Булла" они стартуют вторым и третьим соответственно. Главный соперник Хэмилтона Себастьян Феттель (опережает британца на семь очков в чемпионате) будет стартовать лишь шестым.

Победа в квалификации стала 69-й в карьере трёхкратного чемпиона мира, по этому показателю он превзошёл достижение легендарного Михаэля Шумахера, который за всю карьеру завоевал 68 поулов.