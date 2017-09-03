Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября 2017, 16:39

"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Италии, Квят — 12-й

Фото: &copy;REUTERS/MAX ROSSI

Фото: ©REUTERS/MAX ROSSI

На трассе Монца завершился тринадцатый этап королевских гонок, где британский гонщик из Mercedes не оставил ни единого шанса своим соперникам.

На Гран-при Италии Льюис Хэмилтон финишировал первым, вторым стал его напарник по команде Mercedes Валттери Боттас, а третьим — Себастьян Феттель (Ferrari).

Благодаря этой победе Льюис Хэмилтон в личном зачёте опередил Феттеля, своего главного конкурента в этом сезоне, на три очка.

Российский гонщик Даниил Квят, представляющий Toro Rosso, стал лишь 12-м. Напомним, что следующий этап состоится в Сингапуре с 15 по 17 сентября.

BannerImage
Галина Глазко
  • Новости
  • Даниил Квят
  • Формула-1
  • Льюис Хэмилтон
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar