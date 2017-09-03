"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Италии, Квят — 12-й

На трассе Монца завершился тринадцатый этап королевских гонок, где британский гонщик из Mercedes не оставил ни единого шанса своим соперникам.

На Гран-при Италии Льюис Хэмилтон финишировал первым, вторым стал его напарник по команде Mercedes Валттери Боттас, а третьим — Себастьян Феттель (Ferrari).

Благодаря этой победе Льюис Хэмилтон в личном зачёте опередил Феттеля, своего главного конкурента в этом сезоне, на три очка.