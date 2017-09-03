"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Италии, Квят — 12-й
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На трассе Монца завершился тринадцатый этап королевских гонок, где британский гонщик из Mercedes не оставил ни единого шанса своим соперникам.
На Гран-при Италии Льюис Хэмилтон финишировал первым, вторым стал его напарник по команде Mercedes Валттери Боттас, а третьим — Себастьян Феттель (Ferrari).
Благодаря этой победе Льюис Хэмилтон в личном зачёте опередил Феттеля, своего главного конкурента в этом сезоне, на три очка.
Российский гонщик Даниил Квят, представляющий Toro Rosso, стал лишь 12-м. Напомним, что следующий этап состоится в Сингапуре с 15 по 17 сентября.