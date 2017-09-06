Топилин нашёл причину падения доходов россиян

По мнению главы Минтруда, причины стоит искать в теневом секторе экономики, поскольку в России фиксируют рост пенсий, зарплат и пособий.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин связал зафиксированное Росстатом снижение реальных доходов населения с сокращением доли теневой экономики в России. Об этом он заявил журналистам на полях ВЭФ-2017.

— Всё снижение доходов, которое в итоговом коэффициенте получается, это что-то связанное с перемещениями предпринимательской деятельности в таком теневом секторе. Либо он сокращается, либо ещё что-то происходит, — считает чиновник.

По словам Топилина, зарплата россиян за первые семь месяцев текущего года выросла в реальном выражении на три процента; пенсии и пособия тоже подросли.

Напомним, по данным Росстата, число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума сократилось в первом квартале 2017 года на 1,4 миллиона человек по сравнению с прошлым годом. Однако реальные доходы населения снизились в годовом выражении на 0,9%.