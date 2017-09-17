"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, второй — Риккьярдо
Фото: REUTERS/Jeremy Lee
На мокрой трассе "Марина Бей" завершился тринадцатый этап "королевских гонок", где лучшим стал пилот Mercedes.
Британский гонщик Льюис Хэмилтон первым финишировал на Гран-при Сингапура, вторым стал Даниэль Риккьярдо из Red Bull, а третьим — Валттери Боттас (Mercedes). Заметим, что для Хэмилтона эта победа стала 60-й в карьере.
Все результаты гонки:
INITIAL CLASSIFICATION (END OF RACE): The perfect race for @LewisHamilton #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/61aogM2dS4— Formula 1 (@F1) 17 сентября 2017 г.
Напомним, что российский пилот Даниил Квят не смог финишировать из-за того, что на 11-м круге попал в аварию.
В самом начале гонки произошло ещё одно столкновение, в результате которого сошли сразу три пилота: Макс Ферстаппен (Red Bull), Кими Райкконен и Себастьян Феттель (оба — Ferrari). Стюарды будут расследовать этот инцидент.
Фото: REUTERS/Edgar Su
Следующий этап "Формулы-1" пройдёт в Малайзии с 29 сентября по 1 октября.