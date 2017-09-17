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Регион
Опубликовано 17 сентября 2017, 17:23

"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура, второй — Риккьярдо

Фото:&nbsp;REUTERS/Jeremy Lee

Фото: REUTERS/Jeremy Lee

На мокрой трассе "Марина Бей" завершился тринадцатый этап "королевских гонок", где лучшим стал пилот Mercedes.

Британский гонщик Льюис Хэмилтон первым финишировал на Гран-при Сингапура, вторым стал Даниэль Риккьярдо из Red Bull, а третьим — Валттери Боттас (Mercedes). Заметим, что для Хэмилтона эта победа стала 60-й в карьере.

Все результаты гонки:

Напомним, что российский пилот Даниил Квят не смог финишировать из-за того, что на 11-м круге попал в аварию.

В самом начале гонки произошло ещё одно столкновение, в результате которого сошли сразу три пилота: Макс Ферстаппен (Red Bull), Кими Райкконен и Себастьян Феттель (оба — Ferrari). Стюарды будут расследовать этот инцидент.

Фото: REUTERS/Edgar Su

Фото: REUTERS/Edgar Su

Следующий этап "Формулы-1" пройдёт в Малайзии с 29 сентября по 1 октября.

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Галина Глазко
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